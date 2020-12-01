В Москве нотариальные конторы смогут работать по вечерам и в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин отменил ограничения часов работы в нотариальных конторах, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Теперь нотариусы города смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя время приема посетителей. Лишь оговаривается, что количество приемных часов не может быть меньше 30 часов в неделю.

Раньше нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утвержденному правительством города. Они открывались в 9:00 или 10:00, по усмотрению нотариуса, а закрывались в 18:00 или 19:00. На обед они уходили с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00. В выходные дни, а также вечером (после 18:00 и до 21:00) работали дежурные нотариальные конторы.

После подписания Сергеем Собяниным нового постановления московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы.

Ожидается, что отмена единого графика приведет к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать по выходным и в вечернее время, что более удобно для работающих москвичей.

Ранее Собянин подписал постановление о минимальном размере взноса на капремонт в 2021 году. С 1 января следующего года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 19,52 рубля на квадратный метр общей площади помещения в месяц.

