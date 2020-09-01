Собянин пригласил школьников принять участие в акции "Первоклассный сентябрь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске акции "Первоклассный сентябрь" для школьников, которые впервые пришли на учебу. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

С 1 по 30 сентября первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок–партнеров акции для любого дополнительного образования.

"В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования – "КидБург", "Кидзанию", "Экспериментаниум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках", – написал мэр.

Посещение возможно по предварительной регистрации. На сайте проекта необходимо выбрать площадку и заполнить заявку. Приходить в выбранный центр можно только после подтверждения.

Как заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в столице активно занимаются ранней профориентацией школьников.

"Своими проектами мы хотим показать, что даже серьезные знания можно получать интересно и весело. Мы много работаем над созданием комфортной среды для образования и развития детей в игровой форме", – подчеркнул специалист.

Фурсин напомнил, что в Москве уже функционируют 18 детских технопарков. Эти площадки, а также проект "Бизнес-уик-энд" позволяют школьникам знакомиться с перспективными профессиями, технологиями и науками.

В конце августа мэр столицы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO. В учебном заведении будут занятия по дизайну, работе с медиа, созданию игр и ряду других.

