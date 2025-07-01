Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон "Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год", соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

В бюджет Москвы в 2024 году поступило 5,170 триллиарда рублей, а расходы составили 5,193 триллиарда рублей. Таким образом, расходы превысили доходы на 22,8 миллиарда рублей. В это же время дефицит удалось полностью покрыть собственными источниками, без коммерческих заимствований.

В частности, годовой план по доходам выполнен на 120%. Основными источниками доходов Москвы стали налоги на доходы физлиц, налоги на прибыль и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса.

Доля расходов в рамках государственных программ составила 93%. На социальные нужды город потратил 2,8 триллиона рублей, то есть 54% от всех расходов столицы. Например, на меры социальной поддержки было направлено 646 миллиардов рублей, а всего эти меры охватили 4,5 миллиона москвичей, то есть каждого третьего горожанина.

Ранее в столичном департаменте финансов отмечали, что доходы бюджета Москвы стали на 23% больше аналогичного показателя 2023 года. Кроме того, на 40% выросли платежи от специальных налоговых режимов, на 26% – от налогов на доходы физических лиц и на 11% – от налогов на прибыль. За прошлый год валовый региональный продукт увеличился на 5,5%, что стало более чем в 2 раза выше прогнозов.

