Москва перевыполнила план по доходам бюджета на 20,5% в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва перевыполнила годовой план по доходам на 20,5% в 2024 году. Об этом заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы.

Всего в бюджет города поступило 5,2 триллиона рублей, что почти на 23% больше показателей 2023 года. Почти 80% общего объема доходов было сформировано налогом на доходы физических лиц, налогом на прибыль и специальными налоговыми режимами для малого и среднего бизнеса.

Как отметила руководитель департамента, наибольшие темпы роста были зафиксированы по поступлениям от специальных налоговых режимов – платежи выросли более чем на 40%, поступления по НДФЛ и налогу на прибыль – на 26 и 11% соответственно. При этом расходы оценили в 5,2 триллиона рублей.

Предварительно, за прошлый год валовый региональный продукт увеличился на 5,5%, что оказалось более чем в 2 раза выше прогнозов.

По словам зампредседателя Мосгордумы, председателя комиссии по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, столица сохраняет естественный прирост населения. В 2024 году он составил 4,8 тысячи человек.

В свою очередь, на 1 января этого года численность населения города оказалась на уровне в 13,3 миллиона человек. Согласно предварительной оценке, ожидаемая средняя продолжительность жизни составляет 79,5 года.

Ранее Мосгордума поддержала закон "Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год". Истекший год был пройден с высокими показателями во всех областях, что лишь еще раз подтвердило устойчивость и надежность финансовой системы Москвы. По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, столичная экономика шла вперед, несмотря на сильное санкционное давление.

