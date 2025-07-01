Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон "Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год". Документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, доходы столичного фонда ОМС в прошлом году составили 437,3 миллиарда рублей, что на 35 миллиардов больше по сравнению с 2023 годом. Бюджет за 2024 год исполнен по расходам в сумме 442,3 миллиарда рублей. Эта цифра превышает итоги 2023 года на 57,7 миллиарда.

При этом более 99% всех расходов бюджета были направлены на оказание медицинской помощи. Реализация территориальной программы ОМС в прошлом году обеспечена в полном объеме.

Ранее правительство России утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы. В частности, власти увеличили финансирование программы в рамках ОМС более чем на 500 миллиардов рублей (16,5%). Также предусмотрен порядок передачи выписных эпикризов пациентов, прошедших лечение в стационаре. Начиная с 2025 года они будут доставляться в поликлинику по месту жительства.