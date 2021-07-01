Собянин рассказал об улучшении ситуации с преступностью в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с криминалом в Москве за последние 10 лет показала кардинальное изменение в лучшую сторону, рассказал Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума – 2021.

"Одно из главных направлений и требований горожан – жить в безопасном городе. Москва многие десятилетия считалась одним из самых криминальных городов, и ощущение горожан было такое же. Но что мы получили за последнее десятилетие – это не улучшение, это кардинальное изменение криминальной ситуации в городе", – отметил мэр.

По словам Собянина, это стало возможным благодаря многим факторам, в том числе за счет проведения благоустройства городских территорий.

"С освещением, психологическим отношением горожан, ростом благосостояния, но и с информационной системой, контролем за тем, что происходит в городе", – добавил градоначальник.

10-й, юбилейный Московский урбанистический форум впервые проходит в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Такой формат проведения предусматривает как офлайн-, так и онлайн-участие российских и зарубежных специалистов. Всего в работе форума примут участие более 450 экспертов.