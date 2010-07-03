В "Моих документах" будут оказывать госуслуги в сфере соцзащиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 70 госуслуг в сфере социальной защиты теперь доступны в столичных офисах "Мои документы". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр напомнил, что 1 июля "завершился процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в офисы "Мои документы". Собянин пригласил москвичей пользоваться услугами центров, где теперь "можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое".
Сегодня завершился процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в офисы #Моидокументы. Теперь там можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое. Здесь полный перечень: https://t.co/5MC9bdLWQb
По словам Собянина, ознакомиться с полным перечнем оказываемых услуг можно на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что, согласно документу, подготовленному Минэкономразвития, центры госуслуг получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов. Там можно будет зарегистрировать брак, сдать биометрические данные, а также оплатить услуги ЖКХ, страховых организаций, социальных предприятий.
Центры госуслуг есть в каждом районе столицы. Они работают без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и "Дворец госуслуг" – с 10:00 до 22:00. Посетители центров могут оформить за один визит несколько документов и воспользоваться дополнительными сервисами.
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