Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр госуслуг "Мои документы" в Коммунарке планируют открыть в конце года. Предусмотрены 40 окон приема и комфортные зоны ожидания, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Центр расположится в двухэтажном здании общей площадью 900 квадратных метров на улице Александры Монаховой, дом № 23. Сейчас там идет капитальный ремонт. Строители приводят в порядок внутренние инженерные системы, меняют оконные блоки, ремонтируют входные группы.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, открытие центра позволит жителям поселения Сосенское оформлять нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего поселка.
Новый центр госуслуг откроют в Коммунарке
В центрах госуслуг "Мои документы" пройдут бесплатные семинары и мастер-классы. Всем желающим расскажут о продвижении в соцсетях, риск-менеджменте и электронных услугах.
Ежедневно в офисы "Мои документы" обращаются более 70 тысяч горожан. Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. Тем, кому приходится ждать больше 15 минут, предлагают чашку кофе.
Центры работают каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.
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