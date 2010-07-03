Бесплатные мастер-классы пройдут в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центрах госуслуг "Мои документы" пройдут бесплатные семинары и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На этой неделе всем желающим расскажут о продвижении в соцсетях, риск-менеджменте и электронных услугах.

В частности, 13 июня в 11:00 во флагманском офисе ЦАО на Пресненской набережной пройдет семинар "Старт и развитие бизнеса в "Инстаграме". Бизнес-консультант Александр Евграфов расскажет о том, как использовать социальные сети для достижения успеха в бизнесе.

14 июня в 15:00 здесь же состоится семинар "Проактивное управление малым бизнесом. Риск-менеджмент". Бизнес-тренер Зифа Димитриева объяснит, как с помощью применения технологий риск-менеджмента с первых дней создания компании сделать бизнес устойчивым. На оба мероприятия нужно зарегистрироваться.

Также в центрах гоуслуг организуют краткосрочный курс "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!". В рамках него пройдут мастер-классы по повышению компьютерной грамотности. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения.

Пройти курс можно 13 июня в центрах госуслуг районов Зюзино, Проспект Вернадского , Гольяново и Чертаново Северное. Кроме того, 14 июня занятия проведут в центре госуслуг района Академический.

Ранее сообщалось, что москвичи могут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы" до конца месяца. Городской департамент здравоохранения продлевает акцию "Узнай уровень своего артериального давления" до 30 июня включительно. Врачи будут принимать горожан ежедневно с 08:00 до 20:00.