Собянин объявил старт проекта "Подарок за храбрость" в детских поликлиниках Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичных детских поликлиниках стартовал проект "Подарок за храбрость", написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В рамках него юным посетителям дарят приятные сувениры: магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки. Каждый ребенок может выбрать презент себе по вкусу, поделился Собянин.



На подарках можно заметить изображения персонажей, которые знакомы всем гостям детских поликлиник Москвы, в том числе Жираф и Навигатор. Они показывают, где оставить коляску, как пройти к врачу или в игровую комнату.



"Создаем доброжелательную атмосферу в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник. Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что Москва запустила масштабную программу модернизации городских поликлиник несколько лет назад. В нее входит больше 200 учреждений, что составляет почти половину амбулаторного фонда столицы.

Ранее стало известно, что власти определили ключевые задачи развития московского здравоохранения в этом году. По словам Собянина, специалисты планируют завершить программу реконструкции поликлиник. Кроме того, в Москве совершенствуют качество лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью внедрения нового стандарта.