Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил москвичей с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая.

Мэр напомнил, что этот день является праздником дружбы и справедливости.

"Первомай дорог всем поколениям москвичей. В этот день мы чествуем людей труда. Строим планы и начинаем новые дела, из которых складывается благополучие наших семей, нашего города и нашей страны", – добавил градоначальник, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.



Собянин также выразил надежду, что в этом году День весны и труда подарит гражданам "чувство локтя" и отличное настроение.

Москвичи и гости столицы могут посетить культурные мероприятия в майские праздники, выбрав их с помощью сервиса "Мосбилет". Ресурс поможет пользователям быстро ориентироваться в культурной программе города. При помощи фильтров можно выбрать спектакли, выставки, мастер-классы и другое.

Купить билеты себе или в подарок без наценок и сервисных сборов можно в несколько кликов, отметил глава департамента информационных технологий Борис Фролов. По его словам, все приобретенные билеты будут доступны в личном кабинете на mos.ru, мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

