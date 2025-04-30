"Мосбилет" подскажет, куда сходить в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы могут посетить культурные мероприятия в майские праздники, выбрав их с помощью сервиса "Мосбилет". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году Россия празднует юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в музеях, парках, культурных центрах и других столичных учреждениях пройдет множество событий, рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Быстро ориентироваться в культурной программе города пользователям помогает "Мосбилет". При помощи фильтров можно выбрать спектакли, выставки, мастер-классы и другое. Также доступны разделы с бесплатными мероприятиями и программами по "Пушкинской карте".

Купить билеты себе или в подарок без наценок и сервисных сборов можно в несколько кликов, отметил глава департамента информационных технологий Борис Фролов. По его словам, все приобретенные билеты будут доступны в личном кабинете на mos.ru, мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

Ранее в "Мосбилете" появилась индивидуальная подборка событий, которая отображается в блоке "Специально для вас". Для формирования списка мероприятий надо сообщить сервису о собственных интересах, после чего система покажет несколько актуальных предложений. Также пользователи самостоятельно могут настроить список рекомендаций.