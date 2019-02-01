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12:27

Собянин пригласил москвичей пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

12:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичных больницах можно будет пройти бесплатную диагностику онкологических заболеваний, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter. Акция пройдет 4 февраля – во Всемирный день борьбы против рака.

Мэр отметил, что жители столицы могут получить консультации специалистов и пройти диагностику. Полный список клиник, которые принимают участие в акции, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее международная группа ученых разработала метод по возвращению в строй Т-клетки, истощающейся в борьбе с раковой опухолью. Исследователи выяснили, что человеческий организм не может противостоять онкологическому заболеванию, если он утратил энергию опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Такое бывает из-за того, что новообразование поглощает глюкозу, лишая Т-клетки необходимых ресурсов.

В итоге иммунная система поначалу пытается сражаться с раком, но вскоре перестает это делать, а болезнь начинает прогрессировать. Оказалось, что всему виной понижение уровня энолазы 1. Этот фермент участвует в окислении глюкозы. Чтобы это предотвратить, специалисты создали условия, при которых клетки поглощали конечный продукт окисления глюкозы. Тогда лимфоциты активизировались, и в них начал повышаться уровень энергии.

Полученные результаты помогли в создании препарата, в основу которого легли вещества, отклоняющие подавление иммунной системы. Разработку уже протестировали на мелких грызунах. В будущем ее задействуют в экспериментах с людьми.

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

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