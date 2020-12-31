Гинцбург рассказал о препарате для лечения COVID-19 на основе антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат для лечения COVID-19 на основе антител будет применяться только в стационарах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он не аптечного применения, [он будет применяться] в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях", – рассказал Гинцбург.
Он добавил, что препарат должен вводиться для эффективности исключительно внутривенно, уточнив, что другие формы применения препарата не принесут пользы.
"Это антитела, они в кровоток должны вводиться исключительно. Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. – Прим. ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток", – добавил Гинцбург.
Ранее глава Центра имени Гамалеи заявил, что "коктейли" из моноклональных антител могут быть совершенно разными. По словам Гинцбурга, это связано с тем, что антитела будут взаимодействовать с различными точками в составе S-белка.
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