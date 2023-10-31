Свыше 4,8 млн москвичей привились от гриппа

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Более 4,8 миллиона москвичей привились от гриппа, из них свыше 998 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным ведомства, сейчас от гриппа вакцинировалась почти половина населения Москвы – 45,3%. В город поступило более 5,5 миллиона доз вакцины от гриппа, что составляет 78,9% от заявленных поставок.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что на 43-й неделе этого года заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. Показатели немного выше аналогичного периода 2022-го. По результатам наблюдения это обусловлено циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, указано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ за последнюю неделю выросла на 30,1% (на 100 тысяч населения показатель составил 18,32), а число госпитализаций увеличилось на 19,2% (3 781 человек).

Рост заболеваемости зафиксирован в 72 регионах, а увеличение числа госпитализаций – в 56 российских субъектах.

За 2 месяца прививки от гриппа сделали более 45% москвичей