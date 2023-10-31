В России заболеваемость коронавирусом выросла на 30% за неделю

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Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 30,1% (на 100 тысяч населения показатель составил 18,32), а число госпитализаций увеличилось на 19,2% (3 781 человек). Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что рост заболеваемости зафиксирован в 72 регионах, а увеличение числа госпитализаций – в 56 субъектах РФ.

По информации Оперштаба, за неделю после коронавирусной инфекции выздоровели 20 754 человека, что на 32% больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, умер от заболевания 61 человек.

Уточняется, что данные о ситуации с распространением COVID-19 в России в скором времени будут размещаться в разделе "Стопкоронавирус" на сайте "Объясняем.рф".

Ранее главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается стабильной. По его словам, небольшое повышение заболеваемости за последние четыре недели наблюдается, но темпы незначительны.

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