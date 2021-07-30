Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 70% городских работников культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 70% сотрудников департамента культуры. Об этом сообщили в Общественном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"По данным на 28 июля, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 75% сотрудников департамента культуры и 69% работников подведомственных учреждений", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уровень вакцинации работников комплекса городского хозяйства приблизился к 90%. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в оставшиеся менее 13% входят сотрудники, у которых есть медицинские отводы, и переболевшие коронавирусом.

Бирюков также добавил, что на предприятиях и в учреждениях комплекса городского хозяйства работает около полумиллиона человек.