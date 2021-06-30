В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30 июня в России стартует кампания по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве уточнили, что повторная вакцинация будет проводиться раз в полгода, пока в стране не удастся достигнуть коллективного иммунитета. Повторно привиться граждане могут любым зарегистрированным в России препаратом и вне зависимости от наличия антител.

Ранее Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса. В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества.

