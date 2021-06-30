Инфекционист назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса

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Пациенты имеют генетические предрасположенности к различным формам течения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова Оксана Станевич в интервью "Ленте.ру".

Специалист объяснила, что пациенты любых возрастов имеют равные шансы получить легкое или острое течение заболевания.

"Никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет", – сказала Станевич.

Она отметила, что спрогнозировать заранее тяжесть заболевания у конкретного пациента практически невозможно. По этой причине всем гражданам важно пройти процедуру вакцинации.

"Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку", – пояснила эксперт.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск заболеваемости в России. По его словам, инфицированные COVID-19 граждане сейчас выделяют больше частиц инфекции.

За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев COVID-19. При этом без клинических проявлений выявлено 2 523 (12,2%) случая заболевания. Еще 652 человека скончались.