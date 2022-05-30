В РФ утвердили список болезней, при которых можно не менять медучреждение до 21 года

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В России утвержден перечень заболеваний, при которых граждане до 21 года могут оставаться на лечении в детских медучреждениях. Об этом говорится на сайте Минздрава РФ.

"В соответствии с утвержденным приказом, продолжить лечение после 18 лет смогут пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями в клиниках детского онкологического профиля. Всего перечень включает 29 заболеваний", – говорится в сообщении.

Директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ Галина Новичкова отметила, что специалисты готовы к увеличению нагрузки на детские медучреждения соответствующего профиля.

"Главное, что у пациентов появится возможность спокойно завершить начатую терапию. Конечно же, мы приветствуем этот приказ. Это огромный шаг вперед", – приводятся в сообщении слова Новичковой.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минздрав РФ утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения в России. В документе уточняется, что руководитель медучреждения, осуществляющего организацию диспансерного наблюдения, должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а лиц старше трудоспособного возраста – не менее 90%.

