Врач назвала признаки опасной боли в животе

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Терапевт Арина Жигалина рассказала, в каких случаях боль в животе может быть признаком опасных заболеваний. В частности, речь идет о болезнях внутренних органов, уточнила эксперт в интервью "Пятому каналу".

Специалист отметила, что боль в животе может появляться на фоне проблем с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. В данном случае одним из возможных способов терапии может стать корректировка рациона.

"Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная", – отметила Жигалина.

Вместе с тем, если дискомфорт в районе живота сопровождается температурой или кровотечениями и снижением веса, потребуется срочно обратиться к врачу.

Ранее специалисты назвали опасные симптомы образования камней в почках. На появление инородных тел могут указывать острая боль в спине или в нижней части живота, а также кровь в моче и позывы к посещению туалета.

