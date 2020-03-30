В столице открыты три центра только на прием пациентов с коронавирусом – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице c 30 марта открыты три центра, которые принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Это центр Бурназяна, это Центр оториноларингологии, полностью перепрофилизированный, и 85-я медсанчасть", – приводит слова Скворцовой РИА Новости.

Она добавила, что в Подмосковье заработал дополнительный центр ФМБА на базе научного центра высоких медтехнологий.

По словам Скворцовой, в столице и области общее количество дополнительных коек составит 797, из них 135 реанимационных. Также она добавила, что ожидаются поставки аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Скворцова подчеркнула, в ФМБА стационарно развернуты 1038 коек. Кроме того, дополнительно может быть развернуто еще 2595 коек, находящихся в отдельных корпусах.



Также в России активно ведется разработка вакцины от коронавируса. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее рассказала, что вакцину разработают примерно через 11 месяцев. Кроме того, она отметила, что сотрудники ведомства создали семь прототипов вакцины. Ее разработали, применив генно-инженерный метод.

23 марта глава ФМБА рассказала, что разработка вакцины от коронавируса прошла первую стадию. Кроме того, Скворцова отметила, что эксперты агентства разрабатывают схемы лечения наиболее тяжелых форм заболевания, вызванных COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.