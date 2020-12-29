Белоруссия приступила к вакцинации населения вакциной "Спутник V"

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Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V", – заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Первая партия вакцины поступила в Белоруссию во вторник, 29 декабря. С 1 октября в республике начались первые зарубежные клинические испытания "Спутника V".

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в дальнейшем ожидается, что в Белоруссии организуют выпуск готовой формы вакцины. Он уточнил, что эта мера позволит упростить логистику и ускорить прививочную кампанию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Пока в России зарегистрированы "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

