Белоруссия приступила к вакцинации населения вакциной "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V", – заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
Первая партия вакцины поступила в Белоруссию во вторник, 29 декабря. С 1 октября в республике начались первые зарубежные клинические испытания "Спутника V".
Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в дальнейшем ожидается, что в Белоруссии организуют выпуск готовой формы вакцины. Он уточнил, что эта мера позволит упростить логистику и ускорить прививочную кампанию.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Пока в России зарегистрированы "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%
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