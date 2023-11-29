Столичные врачи убрали горб 12-летней девочке из Омска

Фото: vk.com/rdkbofficial

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) провели операцию 12-летней девочке из Омска с тяжелой формой сколиоза. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Там уточнили, что угол деформации позвоночника составил 115 градусов. Как сказали врачи, сколиоз у девочки активно прогрессировал, откладывать лечение было нельзя, поскольку на фоне заболевания у ребенка также развилась сердечная недостаточность.

В пресс-службе добавили, что в момент поступления девочки в больницу ее левое плечо было на десять сантиметров ниже правого, кроме того, у нее был ярко выраженный реберный горб. Ситуация осложнялась врожденным пороком сердца и множественными ранее проведенными операциями. Но медики, подготовив тактику и план лечения, прооперировали пациентку, отметили в медучреждении.

Как рассказал кандидат медицинских наук, хирург больницы Андрей Пантелеев, в тела позвонков со второго грудного по третий поясничный специалисты поставили транспедикулярные винты, которые потом соединили между собой стержнями. Затем врачи изменили ось позвоночника в трех плоскостях, за счет чего добились коррекции. Последним этапом на протяжении металлоконструкции уложили костный аутотрансплантат, чтобы обеспечить ее максимальную стабильность в будущем, объяснил он.

В заключение он сказал, что врачи смогли устранить реберный горб и дисбаланс плечевого пояса, у ребенка улучшились функции органов грудной клетки.

Ранее сообщалось, что врачи Боткинской больницы провели 5-часовую операцию 53-летнему мужчине, который страдал от сердечной недостаточности, по пересадке сердца.

По словам руководителя регионального сосудистого центра ГБУЗ "ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ" Анны Комаровой, эффекта от ранее назначенного лечения не было. После очередной госпитализации пациента был поднят вопрос о трансплантации сердца. Медики провели консилиум и приняли решение о пересадке органа, добавила Комарова.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, мужчину готовятся выписать из больницы.

"Жизнь в большом городе": хирургическая помощь