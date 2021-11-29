Ученый заявил, что говорить об адаптации вакцин к "Омикрон"-штамму коронавируса рано

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Пока преждевременно говорить о необходимости адаптации вакцин к "Омикрон"-штамму коронавируса, считает венгерский ученый-биохимик, старший вице-президент немецкой биотехнологической компании BioNTech Каталин Карико.

"В Калифорнии появилось множество различных вариантов. Провели анализ того, обеспечивают ли вакцины защиту, и посмотрели, заболевают ли уже вакцинированные люди серьезно. Увидев, что этого не происходит и люди не заболевают в тяжелой форме, пришли к выводу, что вакцина все еще эффективна. И вот в этом нам надо убедиться в отношении каждого нового варианта", – приводит слова ученого телеканал SkyNews24.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В Центре имени Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

