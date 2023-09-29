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29 сентября, 13:08

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Базу с данными о физиологическом возрасте мозга пациентов создают в Москве

Фото: 123RF/peshkova

Специалисты центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава работают над созданием базы данных, которая позволит определять физиологический возраст мозга. Об этом сообщила сотрудница центра Анна Хоружая.

"Мы готовы это исследование запускать, мы запланировали его еще в прошлом году. В нем на данный момент есть порядка 270 тысяч магнитно-резонансных томографий головного мозга", – цитирует ее "Интерфакс".

По словам сотрудницы, около 40 тысяч результатов из этого числа описывают мозг без патологий, если у пациента был исключен тот или иной диагноз.

Сбор данных о мозге происходит путем объединения информации на едином сервере с оборудования для проведения МРТ, КТ, рентгеновских аппаратов и маммографов. При расчете физиологического возраста мозга специалисты учитывают в том числе объемы его отдельных областей, сегментируют белое и серое вещество, а также факт, при котором исследования проводились на разных аппаратах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве разработали препарат для лечения онкологии, который не имеет аналогов. Он вводится пациенту, накапливается в опухолевых клетках и активируется светодиодным или лазерным излучением. Применение метода лечения может заменить хирургическое вмешательство на ранних стадиях заболевания.

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

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