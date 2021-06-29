Инфекционист рассказала, как не пропустить мультисистемный воспалительный синдром у детей

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Дети, переболевшие COVID-19, должны оставаться под наблюдением специалистов после выздоровления, чтобы избежать опасных последствий коронавируса. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующая детским инфекционным отделением ЦКБ Управления делами президента Алиса Медкова, сообщает "Мир 24".

По ее словам, мультисистемный воспалительный синдром развивается на второй-третьей неделе от начала заболевания. Однако, как подчеркнула специалист, бывают случаи, когда синдром развивается на четвертой-шестой неделе.

Медкова пояснила, что при таком синдроме поражается один или несколько органов, часто это касается сердечно-сосудистой системы. У пациента может развиться миокардит, аритмия вплоть до остановки сердца. Также синдром может поразить ЖКТ.

"Это диарейный синдром, потеря массы тела достаточно быстрая, потому что дети быстро обезвоживаются при диарейном синдроме, и третья система – кожа. Достаточно разнообразные сыпи наблюдаются у детей. Когда мы видим триаду симптомов, прогноз лечения мультисистемного воспалительного синдрома резко ухудшается", – рассказала Медкова.

Инфекционист подчеркнула, что ребенка нужно госпитализировать даже при подозрении на развитие мультисистемного воспалительного синдрома, чтобы контролировать анализы.

Ранее ученые предположили, что в некоторых случаях заболевание коронавирусом может привести к смертельно опасному синдрому. Исследование проводили научные работники Бирмингемского университета. Специалисты пришли к выводу, что существует риск развития аутоиммунного заболевания, когда организм начинает бороться сам с собой. Для синдрома характерно поражение периферической нервной системы, в результате которого слабеют мышцы рук и ног.

