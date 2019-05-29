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Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь", чтобы не возникло проблем с лишним весом которые могут привести к диабету. Об этом сообщает Rambler News Service.

Специалист напомнил, что "объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным". Сочетание − жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", − считает Онищенко.

При этом он подчеркнул, что пожилым людям можно заниматься физическими тренировками, только если у них нет проблем с сердцем. По словам Онищенко, каждый человек с избыточным весом находится в недиагностированной стадии диабета или даже на ранней стадии этого заболевания.

Ранее американские ученые рассказали о пользе интервальных тренировок. В ходе экспериментов они выяснили, что у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась почти на треть. Комментируя это исследование, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала правильно подобранные физические упражнения и тренировки наиболее эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей.