Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 19:08

Общество

Подростку в Саратове удалили 10 крупных желчных камней из-за фастфуда и газировки

Фото: vk.com/balakovskayagkb

Врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области прооперировали 17-летнего подростка и вытащили из его желчного пузыря 10 крупных камней.

"Причиной критического состояния стало питание, а именно пристрастие к чипсам, фастфуду и газировке", – рассказало медучреждение в телеграм-канале.

Пациент, не имея лишнего веса, страдал от периодических болей в правом подреберье около двух лет. Он игнорировал симптомы и принимал обезболивающие. К моменту госпитализации желчный пузырь уже был воспален и имел признаки начавшегося некроза.

По словам хирурга Валерия Захарова, без своевременной операции ситуация могла закончиться механической желтухой или кишечной непроходимостью. После вмешательства подросток чувствует себя лучше и соблюдает диетическое питание.

При этом специалисты отмечают рост случаев желчнокаменной болезни у подростков.

Ранее врач Александр Мясников порекомендовал исключить сладкие газированные напитки из рациона детей, так как они провоцируют воспалительные процессы. Он отметил, что школьники часто развиваются физически с перекосом плечевого пояса, сколиозом, близорукостью и ослабленной грудной мускулатурой.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика