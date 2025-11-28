Подростку в Саратове удалили 10 крупных желчных камней из-за фастфуда и газировки

Фото: vk.com/balakovskayagkb

Врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области прооперировали 17-летнего подростка и вытащили из его желчного пузыря 10 крупных камней.

"Причиной критического состояния стало питание, а именно пристрастие к чипсам, фастфуду и газировке", – рассказало медучреждение в телеграм-канале.

Пациент, не имея лишнего веса, страдал от периодических болей в правом подреберье около двух лет. Он игнорировал симптомы и принимал обезболивающие. К моменту госпитализации желчный пузырь уже был воспален и имел признаки начавшегося некроза.

По словам хирурга Валерия Захарова, без своевременной операции ситуация могла закончиться механической желтухой или кишечной непроходимостью. После вмешательства подросток чувствует себя лучше и соблюдает диетическое питание.

При этом специалисты отмечают рост случаев желчнокаменной болезни у подростков.

Ранее врач Александр Мясников порекомендовал исключить сладкие газированные напитки из рациона детей, так как они провоцируют воспалительные процессы. Он отметил, что школьники часто развиваются физически с перекосом плечевого пояса, сколиозом, близорукостью и ослабленной грудной мускулатурой.