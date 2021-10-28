Эксперт оценила эффективность медицинских масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исследования показали, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза.
Об этом рассказала заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.
Она добавила, что медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса и позволяют остановить его распространение в обществе.
"И поэтому необходимо использовать вот это простое средство противоэпидемической защиты во время подъема заболеваемости COVID-19 и вообще респираторными инфекциями", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Яцышина рассказала, что исследование относительно эффективности медицинских масок было проведено в 26 регионах России. Специалисты сделали скрининг на наличие коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций у 11 тысяч здоровых людей без симптомов. У многих был обнаружен SARS-CoV-2 в высокой концентрации.
"Поэтому медицинская маска должна использоваться всеми в общественных местах, она позволяет предотвратить выход возбудителя в окружающую среду и инфицирование других людей при контакте", – подчеркнула Яцышина.
Таким образом, пояснила эксперт, вероятность инфицирования респираторными инфекциями снижается на 50%, если человек использует медицинскую маску. При этом для защиты необходимо использовать именно медицинские маски, которые состоят из трех слоев. Они должна плотно прилегать к переносице, закрывать нос и рот, заключила специалист.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, почему дети должны носить маски в общественных местах, где много взрослых. По словам эксперта, вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.
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