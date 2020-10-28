В Минздраве пояснили, что не запрещают врачам комментировать аспекты своей работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал обращение Минздрава к профильным экспертам с просьбой не злоупотреблять высказываниями относительно пандемии коронавируса.

"Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных", – цитирует Кузнецова ТАСС.

По его словам, необходимость рекомендаций продиктована тем, что в период пандемии информационное поле стало наполняться различной информацией, в том числе домыслами, в результате чего даже практикующие врачи иногда не знают, каким рекомендациям следовать.

"Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то говорит, что лекарства не существует. Другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19", – отметил помощник министра.

Он уточнил, что различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавируса, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. "Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам", – подчеркнул Кузнецов.

Он пояснил, что зачастую высказывания представителей подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава воспринимаются как официальная позиция министерства.

Ранее Минздрав попросил внештатных экспертов координировать информирование по коронавирусу. В ведомстве уточнили, что любые комментарии и публичные заявления по этой теме должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой министерства.