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Общество

16:58

Лечение спинальной мышечной атрофии у детей будет финансировать государство

медицина финансы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лечение спинальной мышечной атрофии у детей будет финансировать государство, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия (СМА) – заболевание, которое, к сожалению, стало часто встречаться", – приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что препараты для лечения спинальной мышечной атрофии стоят дорого и многие родители не способны их купить. Именно поэтому СМА включили в список заболеваний, лечение которых будут финансировать за счет средств с повышенного подоходного налога в 15%.

Вице-премьер отметила, что за счет этих средств будет финансироваться направление, связанное с расходными материалами и медицинскими изделиями, необходимыми при оказании высокотехнологичной помощи.

Ранее сообщалось, что лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, которые необходимы льготным категориям москвичей в следующем году, будут закуплены до конца 2020 года.

К концу года лекарства планируют поставить на склад Центра лекарственного обеспечения и в медицинские организации города. Суммарно препаратов приобретут на 20 миллиардов рублей.

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