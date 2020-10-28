Эксперт объяснил, почему нельзя делать КТ без назначения врача

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Компьютерную томографию не рекомендуется делать без назначения врача из-за сопутствующего процедуре ионизирующего излучения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача-рентгенолога высшей категории Андрея Тихмянова, результаты КТ-исследования не являются специфичными для тех или иных видов инфекций. То есть отсутствие изменений в легких на фоне томографии не является признаком отсутствия в организме COVID-19.

"В то же время КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19", – отметил специалист.

Основанием для назначения КТ-исследования являются конкретные клинические показания и факторы риска, которым сопутствуют симптомы ОРВИ легкой и тяжелой степени. При этом проводить исследование в сроки ранее 3–5 дней с момента появления симптомов нецелесообразно, пояснил врач.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин ранее заявил, что в медицинских учреждениях повысился спрос на компьютерную томографию легких, причем значительная часть пациентов рассчитывают сделать ее без прямого указания лечащего врача.