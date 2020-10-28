Гинцбург объяснил, почему некоторые испытатели "Спутника V" заболели COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину "Спутник V", могли получить плацебо. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Эксперт прокомментировал сообщения о тех испытателях, которые заболели после введения вакцины.

"По статистике, какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – заявил Гинцбург.

Директор центра имени Гамалеи также подтвердил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 50% добровольцев. Порядка 9 тысячам из общего числа тестируемых уже ввели и второй компонент.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе этого года. На сегодняшний день препарат, получивший название "Спутник V", находится на пострегистрационной стадии испытаний – они стартовали 7 ноября.

