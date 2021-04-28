Вылетел второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для Индии

Фото: МЧС России

Из подмосковного Жуковского вылетел второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью в борьбе с коронавирусом для Индии. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Самолет Ил-76 вылетел около 19:30 по московскому времени. Первый борт отправился чуть ранее в среду – в 15:52.

В Индию будет доставлено более 22 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендру Моди, в ходе которых сообщил ему о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Минздрав Индии заявлял об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.