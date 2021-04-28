В РФ появятся экспресс-тесты на ковид с результатом в течение нескольких минут

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Экспресс-тест на коронавирус, способный выдавать результат за минимальное время, разрабатывают в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Об этом рассказала глава агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
"Есть южнокорейские тесты с хорошей чувствительностью, которые позволяют в течение 5–7 минут дать достоверный результат с высокой чувствительностью. Вот над этим работает центр стратегического планирования", – уточнила она.
По словам Скворцовой, такие тесты могут появиться уже через три месяца.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что, согласно санитарным правилам, тесты на коронавирус должны в определенных ситуациях сдавать все – вакцинированные от инфекции и невакцинированные граждане.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: