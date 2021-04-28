В РФ появятся экспресс-тесты на ковид с результатом в течение нескольких минут

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экспресс-тест на коронавирус, способный выдавать результат за минимальное время, разрабатывают в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Об этом рассказала глава агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

"Есть южнокорейские тесты с хорошей чувствительностью, которые позволяют в течение 5–7 минут дать достоверный результат с высокой чувствительностью. Вот над этим работает центр стратегического планирования", – уточнила она.

По словам Скворцовой, такие тесты могут появиться уже через три месяца.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что, согласно санитарным правилам, тесты на коронавирус должны в определенных ситуациях сдавать все – вакцинированные от инфекции и невакцинированные граждане.