Более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения установили в медучреждениях столицы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В столичных медучреждениях установили более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения. В среднем в каждом здании установлены девять камер, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Камерами оборудованы входная группа, вестибюли, кабинеты и окружающее пространство, кабинеты, в которые люди обращаются за справками, коридоры некоторых отделений.

Картинка с видеокамер передается в главный штаб работы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) в режиме реального времени, где за происходящим следят специалисты.

Ранее сообщалось, что с 2018 года рентгеновские снимки и результаты МРТ будут доступны пользователям единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).