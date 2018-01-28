Более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения установили в медучреждениях столицы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В столичных медучреждениях установили более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения. В среднем в каждом здании установлены девять камер, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
Камерами оборудованы входная группа, вестибюли, кабинеты и окружающее пространство, кабинеты, в которые люди обращаются за справками, коридоры некоторых отделений.
Картинка с видеокамер передается в главный штаб работы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) в режиме реального времени, где за происходящим следят специалисты.
Ранее сообщалось, что с 2018 года рентгеновские снимки и результаты МРТ будут доступны пользователям единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: