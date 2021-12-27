В ВОЗ назвали возможные сроки одобрения "Спутника V"

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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассчитывает, что процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Клюге, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические соглашения, необходимые для внесения вакцины в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях, еще в октябре 2021 года.

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года. Я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", – пояснил глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

При этом Клюге исключил связь длительности одобрения российской вакцины с политизацией данного вопроса.

"ВОЗ – организация, основанная на научных доказательствах", – отметил он, подчеркнув, что процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей.

Ранее сообщалось, что ВОЗ проведет инспекцию производства "Спутника V" в феврале. Проверку организуют после того, как РФПИ предоставит все необходимые данные.