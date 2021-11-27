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Общество

09:40

Более 40 тыс онлайн-заявок на экспресс-тестирование на COVID-19 было подано за неделю

медицина общество технологии

Фото: depositphotos/tatsianama

Жители столицы свыше 40 тысяч раз воспользовались возможностью заранее заполнить заявку на экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития рассказали, что это помогает горожанам экономить время на заполнение бумажных анкет в пунктах экспресс-тестирования, а у администраторов отпадает необходимость переносить информацию в электронный вид.

"Москвичи оценили удобство сервиса и с начала его работы воспользовались им уже более 40 тысяч раз, что позволило сэкономить более трех тысяч часов", – приводится в материале сообщение пресс-службы.

В заявке надо указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Речь идет об информации, которую сейчас горожане заполняют в пунктах от руки.

После введения всех данных в сервисе автоматически сформируется QR-код заявки, который можно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Этот же QR-код позволяет через 10 – 15 минут узнать результат теста. Заполненная заранее заявка и сформированный QR-код действует в течение двух дней, не считая дня заполнения. Также результаты экспресс-теста доступны в электронной медкарте.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что открытие новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы позволило вдвое увеличить объемы проведения анализов.

В столице на сегодняшний день работает 71 пункт экспресс-тестирования. Сдать анализы бесплатно могут все желающие. Дети могут сдать экспресс-тест только в присутствии родителей.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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