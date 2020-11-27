В электронной медкарте появилась информация о рецептах и вызовах скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые функции появились в электронных медицинских картах в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

В разделе "Мои рецепты" доступна информация о выписанных лекарственных средствах. Горожане смогут узнать назначение и название препарата, статус рецепта (есть ли в аптечном пункте или нет), правила приема медикаментов, а также ФИО врача и название медицинского учреждения, где был выписан рецепт.

Также пользователи смогут получать информацию о вызовах скорой помощи, в частности, состав бригады, время прибытия, поставленный диагноз. Это доступно в разделе "Моя скорая помощь". Данные предоставлены с июня 2017 года.

Отмечается, что новые разделы можно найти в веб-версии версии электронной медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Документы доступны в формате PDF. Их можно отправлять по электронной почте или в мессенджеры.

В Москве доступ к электронным картам на mos.ru имеет более 1,7 миллиона человек, еще 415 тысяч горожан обладают мобильной версией карты.

Завести электронную медкарту может пользователь старше 15 лет с московским полисом ОМС.

Ранее Сергей Собянин объявил, что жители столицы с января 2020 года загрузили в электронные медицинские карты (ЭМК) более 100 тысяч документов.

Пользователи добавляют в свои профили данные лабораторных и инструментальных исследований. При этом разрешается прикладывать протоколы осмотра у врачей, выписной эпикриз из стационара и ряд других показателей.

