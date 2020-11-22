Собянин рассказал о работе сервиса электронных медицинских карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил, что жители столицы с января 2020 года загрузили в электронные медицинские карты (ЭМК) более 100 тысяч документов. Об этом мэр Москвы написал на странице в социальной сети.

"В январе этого года мы открыли доступ к электронным медкартам, а в июне появилась версия медкарты в мобильном приложении. На сегодня москвичи загрузили в свои ЭМК больше 100 тысяч документов", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, в первую очередь пользователи добавляют в свои профили данные лабораторных и инструментальных исследований. При этом разрешается прикладывать протоколы осмотра у врачей, выписной эпикриз из стационара и ряд других показателей.

В частности, в профиль электронной медкарты можно внести данные о семейном и личном анамнезе, информацию о прививках, а также температуру тела, уровень кислорода, пульс, уровень сахара в крови и показатели артериального давления.

Функционал позволяет также автоматически передавать данные о здоровье со специализированных гаджетов напрямую в электронное приложение медкарты.

Собянин подчеркнул, что электронный документ позволяет увидеть картину по болезням и текущее состояние в наглядном формате. Дополнительным преимуществом мэр назвал то, что цифровая версия медкарты не может потеряться.

Помимо взрослых электронных документов, отдельная часть сервиса отведена под детские медкарты. В них родители или законные представители загрузили уже порядка 85 тысяч документов.

