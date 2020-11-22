Собянин рассказал о работе сервиса электронных медицинских карт

16:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин объявил, что жители столицы с января 2020 года загрузили в электронные медицинские карты (ЭМК) более 100 тысяч документов. Об этом мэр Москвы написал на странице в социальной сети.
"В январе этого года мы открыли доступ к электронным медкартам, а в июне появилась версия медкарты в мобильном приложении. На сегодня москвичи загрузили в свои ЭМК больше 100 тысяч документов", – заявил градоначальник.
По словам Собянина, в первую очередь пользователи добавляют в свои профили данные лабораторных и инструментальных исследований. При этом разрешается прикладывать протоколы осмотра у врачей, выписной эпикриз из стационара и ряд других показателей.
В частности, в профиль электронной медкарты можно внести данные о семейном и личном анамнезе, информацию о прививках, а также температуру тела, уровень кислорода, пульс, уровень сахара в крови и показатели артериального давления.
Функционал позволяет также автоматически передавать данные о здоровье со специализированных гаджетов напрямую в электронное приложение медкарты.
Собянин подчеркнул, что электронный документ позволяет увидеть картину по болезням и текущее состояние в наглядном формате. Дополнительным преимуществом мэр назвал то, что цифровая версия медкарты не может потеряться.
Помимо взрослых электронных документов, отдельная часть сервиса отведена под детские медкарты. В них родители или законные представители загрузили уже порядка 85 тысяч документов.
"Это наш город": около 1,5 млн москвичей открыли доступ к электронным медкартам
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