Мурашко заявил о формировании телемедицинских центров по COVID-19 во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во всех регионах России сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме "Здоровое общество".

По его словам, специалисты таких центров обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни, для того чтобы в остром периоде отследить их состояние.

Министр считает, что такая практика должна тиражироваться. "В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями", – цитирует его РИА Новости.

Роспотребнадзор обязал регионы осуществлять не менее 150 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значительная активность коронавируса будет наблюдаться еще минимум 1,5 года. Она отметила, что периодически в разных странах и регионах будут возникать "горячие точки" заболеваемости.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, в свою очередь, сообщил, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Он подчеркнул, что быстрее данный процесс начнется в Москве, поскольку она включилась в эпидемический процесс раньше остальных.

Михаил Мишустин заявил, что объявлять о победе над коронавирусом еще рано. Он отметил, что в таких условиях фиксируется дефицит бюджета, однако все средства должны быть направлены на поддержку людей.