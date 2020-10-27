Мурашко заявил о формировании телемедицинских центров по COVID-19 во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во всех регионах России сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме "Здоровое общество".
По его словам, специалисты таких центров обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни, для того чтобы в остром периоде отследить их состояние.
Министр считает, что такая практика должна тиражироваться. "В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями", – цитирует его РИА Новости.
Роспотребнадзор обязал регионы осуществлять не менее 150 исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значительная активность коронавируса будет наблюдаться еще минимум 1,5 года. Она отметила, что периодически в разных странах и регионах будут возникать "горячие точки" заболеваемости.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, в свою очередь, сообщил, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Он подчеркнул, что быстрее данный процесс начнется в Москве, поскольку она включилась в эпидемический процесс раньше остальных.
Михаил Мишустин заявил, что объявлять о победе над коронавирусом еще рано. Он отметил, что в таких условиях фиксируется дефицит бюджета, однако все средства должны быть направлены на поддержку людей.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 43 миллиона человек
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