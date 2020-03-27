В Минздраве рассказали, как правильно выбрасывать использованные маски

Фото: ТАСС/Zuma

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, как правильно выбрасывать использованные медицинские маски.

"Маски должны быть выброшены. И выброшены не на улицу, а в какой-то закрывающийся контейнер, который потом выносится. Нельзя выкидывать так, чтобы кто-то их потом подобрал", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.

Она также объяснила, что сами маски должны быть тщательно упакованы перед отправкой в бак. "В домашних условиях можно положить ее в пакет, завязать, а затем отправить в мусорный пакет, его тоже завязать и выбросить. Не надо маску сжигать или поливать хлоркой, но надо сделать так, чтобы с ней никто больше не контактировал", – рассказала Ткачева.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Заразиться от маски больного человека можно таким же контактным способом, как и от любого другого предмета, на который попал вирус. Вы маску потрогали, потом потрогали лицо и приобрели инфекцию.

Для пожилых людей, склонных к экономии и растягиванию срока использования различных предметов, гериатр напомнила о правилах ношения медицинской маски. "Это два часа ношения повязки в среднем, а потом она должна быть выброшена. При длительном ношении она никого и ни от чего не защищает. На то они и одноразовые маски", – пояснила Ткачева.

Ранее в СМИ появилось мнение о том, что выброшенные в обычные мусорные урны медицинские маски могут вызвать новую волну пандемии коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек.

25 марта Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных и праздников.