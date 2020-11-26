Врач рассказал, почему возникает одышка и как с ней бороться

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Такой неприятный и распространенный симптом, как одышка, может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме человека. Для диагностики ее возможных причин необходимо обратиться к медикам, предупреждает профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, появление одышки прежде всего указывает на наличие проблем с дыхательной системой. Игнорировать эту проблему нельзя, даже если одышка не очень сильная.
"Наличие одышки говорит о том, что человеку поступает недостаточно кислорода в организм. Соответственно, организм реагирует на такой недостаток и компенсирует это учащением дыхания. У человека развивается ощущение дискомфорта дыхания, когда он вдыхает, а удовлетворения от того, что он сделал полный вдох, не ощущает. Поэтому больные обычно чаще жалуются на этот признак одышки", – пояснил Карабиненко.
Однако проблемы с дыхательной системой могут не ограничиться одними паталогиями легких, отмечает профессор. Одышка может быть вызвана тяжелой анемией при низком гемоглобине, сердечной недостаточностью и различными хроническими заболеваниями.
"Чаще всего одышка говорит о том, что нарушена система газообмена в легочных альвеолах и кислород плохо проникает в ткани организма. Поэтому стоит сначала провериться на три фактора: либо легочная причина вызывает такое состояние, либо сердечная гемоциркуляторная проблема присутствует, либо неэффективен перенос кислорода гемоглобином", – уточнил врач.
По словам Карабиненко, справиться с одышкой самостоятельно практически невозможно, поскольку для этого необходимо выявить точные причины ее появления. Именно поэтому при возникновении симптома необходимо обратиться к врачам. Для того чтобы понять, когда следует обратиться к медикам, пульмонолог советует контролировать уровень кислорода в тканях, используя пульсоксиметр.
"Когда имеется одышка, надо все-таки контролировать насыщение тканей кислородом. Таким методом его вполне можно контролировать и ориентироваться на показатели. Если в норме сатурированное насыщение тканей составляет 94-99 процентов, то, когда этот показатель на уровне менее 90 процентов, это уже требует проведения мер респираторной поддержки", – уточнил Карабиненко.
Ранее президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто сообщил, что коронавирус нередко вызывает развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Одним из симптомов таких патологиями может стать и появление одышки.
"Доктор 24": храп
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