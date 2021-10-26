Попова поручила реагировать на затягивание выдачи результатов тестов на COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила жестко реагировать на задержки в выдаче результатов тестов на коронавирус. Об этом она заявила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, в некоторых регионах с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5–6 дней вместо 24 часов. Попова подчеркнула, что такая работа недопустима.

При этом она отметила, что охват тестами на коронавирус в РФ увеличился почти в 2 раза с июня и достиг максимума с начала пандемии.

"По итогам 42-й недели мы зарегистрировали максимальный среднесуточный охват тестами – это 409 на 100 000 населения. С июня месяца текущего года рост составил 1,7 раза", – добавила Попова.

Ранее Попова рассказала о динамике заболеваемости коронавирусом среди граждан старше 65 лет. Если заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше, чем в среднем по РФ.

