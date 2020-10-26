Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Отрицательные тесты на коронавирус могут выявляться и при наличии заболевания, это зависит от нескольких факторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елену Тиванову.
Она отметила, что нынешние исследования на COVID-19 отличаются высокой точностью. Однако при этом существует вероятность ошибочного отрицательного результата.
В первую очередь, по словам Тивановой, это связано с тем, что во время тестирования вирус может спуститься глубоко в легкие из верхних дыхательных путей, в связи с чем в биоматериале не обнаружат инфекцию.
Также специалист выделила человеческий фактор при исследовании на коронавирус. Она отметила, что медработники могут допускать ошибки при тестировании.
Помимо этого, Тиванова напомнила, что тест работает на выявление бессимптомных носителей и заболевших на ранней стадии. Если же человек имеет болезнь поздней стадии, то результаты исследования также могут быть отрицательными.
Тиванова выделила два вида тестирования: прямые и непрямые. К первым она отнесла мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса.
"Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток", – отметила специалист.
Она также сообщила, что к прямым относятся экспресс-тесты. Они представляют из себя анализы на вирусные антигены, однако актуальность результатов имеется лишь на момент сдачи анализа, подчеркнула Тиванова.
Тесты на антитела, по словам эксперта, относятся к непрямым методам исследования. Тиванова сообщила, что для него используется венозная и капиллярная кровь. Она рассказала, что с помощью такого тестирования выявляются клетки IgM и IgG – иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом.
"IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании – текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни", – сообщила Тиванова.
Ранее главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков отметил, что проведение тестов имеет смысл лишь в строго определенное время. Он подчеркнул, что исследование необходимо осуществлять сразу после выявления потенциального контакта с заболевшим коронавирусом.
Главврач также рассказал, что наиболее эффективным тестирование становится, если мазок берут из носоглотки и ротоглотки и биоматериал смешивается в одной пробирке.
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