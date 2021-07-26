Кузнецова заявила, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей

Фото: ТАСС/URA.RU/Игорь Меркулов
Вопрос вакцинации от коронавируса и других инфекций ни при каких условиях не должен ограничивать права ребенка, в том числе на образование, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.
Так она прокомментировала инициативу главного санитарного врача Украины Игоря Кузина о недопуске в школу непривитых детей.
"Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", – сказала Кузнецова.
Она подчеркнула, что решение о вакцинации детей от COVID-19 должны принимать исключительно родители, причем только после того, как они получат данные завершенных клинических исследований.
"Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом", – добавила Кузнецова.
Ранее Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от COVID-19 в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране отсутствует зарегистрированная вакцина для детей и подростков.
Кузнецова добавила, что даже тогда, когда вакцину зарегистрируют, выдадут разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.
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