Московские хирурги остановили сердце пациентки, чтобы спасти ей жизнь

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кардиохирурги городской клинической больницы имени Вересаева на время остановили сердце пациентки, чтобы спасти ей жизнь. Об этом случае Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.
По данным ведомства, 73-летнюю женщину доставили в больницу с болями в левой части грудной клетки. Она также жаловалась на одышку при малейшей физической нагрузке, постоянную слабость и высокую утомляемость. Врачи диагностировали у пациентки тяжелую недостаточность клапана и аневризм легочной артерии, расширение ее основных ветвей, а также сужение передней межжелудочковой артерии. Они пришли к выводу, что сердце женщины работает на пределе и необходима операция.
Как подчеркнул заведующий кардиохирургическим отделением ГКБ имени Вересаева Станислав Цыгельников, "такая патология встречается крайне редко". "Даже в крупных федеральных центрах такие операции проводятся нечасто. В нашей больнице такой случай встретился впервые", – добавил специалист.
В ходе операции медики выполнили протезирование ветвей и ствола легочной артерии сердца вместе с клапаном, а после провели шунтирование суженной коронарной артерии. "Хирургическое вмешательство проходило в условиях искусственного кровообращения и остановки сердца", – сказано в сообщении Депздрава.
Операция увенчалась успехом. После восстановительного периода пациентку выписали под амбулаторное наблюдение врачей.
Ранее сообщалось, что столичные врачи прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух. У пациентки были жалобы на постоянную головную боль, которая усиливалась на холоде или при резкой смене погоды. Хирурги успешно скорректировали женщине форму носовой перегородки.
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