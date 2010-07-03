Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа

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Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напомнили сотрудники Роспотребнадзора, каждый год в хадже принимают участие около двух миллионов верующих из более чем 160 стран мира, в том числе около 20,5 тысячи россиян. "Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники", – подчеркнули в ведомстве. Паломников предупредили о риске распространения таких заболеваний, как холера, лихорадка Зика, корь и полиомиелит.

В частности, по данным Роспотребнадзора, в соседнем с Саудовской Аравией Йемене с начала года зафиксировали свыше 60 тысяч случаев заболевания холерой, причем 561 из них закончился смертью. "Остается напряженной ситуация по коронавирусной инфекции", – добавили в пресс-службе.

Помимо этого, вызывает опасения ситуация по заболеваемости полиомиелитом в Пакистане, Афганистане и Сирии, сказано в сообщении Роспотребнадзора. А в США, странах Европы, на Украине, в Киргизии, Казахстане и ряде стран Африки наблюдается всплеск заболеваемости корью, отметили специалисты.

Во время хаджа паломникам посоветовали чаще мыть руки с мылом, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками, не трогать личные вещи заболевших и по возможности носить в местах массового скопления людей марлевую повязку. Кроме того, верующим рекомендовали "не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними". Также не следует пить некипяченое и пастеризованное верблюжье молоко, подчеркнули сотрудники Роспотребнадзора.

При любых признаках недомогания специалисты призвали сразу обращаться к врачу.

В Саудовскую Аравию съезжаются паломники со всего мира. В августе там пройдет хадж. Это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова назвала три самых опасных заболевания в России. На первое место она поставила гепатит. За ним следуют корь и ВИЧ. С этими заболеваниями ведется активная борьба, подчеркнули в ведомстве.