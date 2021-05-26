Вирусолог объяснил, как тестостерон влияет на уязвимость к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, способен ли уровень тестостерона влиять на уязвимость к коронавирусу.
Ранее специалисты университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что низкий уровень тестостерона в крови мужчин может сделать их более уязвимыми для коронавируса. Согласно выводам авторов исследования, недостаток гормона способен увеличивать вероятность развития тяжелых форм заболевания. Пациенты, чей уровень тестостерона быстро падал по мере развития инфекции, в 8–10 раз чаще попадали в реанимацию и не справлялись с инфекцией, говорят медики.
По мнению вирусолога, зависимость развития заболевания коронавирусом от уровня тестостерона пока не доказана.
"Из сообщений СМИ об этой работе складывается впечатление, что низкий тестостерон вызывает тяжелое течение ковида. Если посмотреть на исходную научную статью, такого вывода никто не делает. Единственное, что увидели медики: у пациентов с тяжелой формой заболевания наблюдается снижение тестостерона. Где здесь причина, а где следствие, понять из этого исследования нельзя", – объясняет Скулачев.
Собеседник Москвы 24 отметил, что на сегодняшний день к результатам работы американских ученых нужно относиться с осторожностью. Для практических выводов необходимы дальнейшие исследования в этом направлении, говорит Скулачев.
"Всем очень хочется найти индикатор, по которому можно предсказать лично каждому, опасен ему ковид или нет. Уже год огромное количество людей пытаются исследовать этот вопрос, но точного маркера пока нет. В этом плане работу университета Вашингтона можно только приветствовать. Они добавляют информацию в копилку, из которой, возможно, подготовят точный анализ для определения тяжести течения болезни", – сказал специалист.
Скулачев предположил, что главный индикатор тяжести заболевания может быть связан с состоянием сердечно-сосудистой системы и возрастом. Он же способен влиять и на уровень тестостерона, рассуждает эксперт.
"На мой взгляд, триггером является какой-то компонент сосудистой системы или системы иммунитета. Они тоже ослабляются с возрастом. В результате мы имеем большую вероятность тяжелого течения ковида, снижение уровня тестостерона и множество других процессов", – резюмировал Скулачев.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что обнаружили новый маркер поражения сосудов у пациентов с COVID-19. По данным специалистов ведомства, в остром периоде было замечено значительное повышение эндотилена-1.
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